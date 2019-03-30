Dünya Kros Şampiyonası - Büyük erkekler kategorisinde milli atlet Aras Kaya, yarışı 26. sırada tamamladı



ANKARA (AA) - Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Aras Kaya, 26. oldu. Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen organizasyona katılan tek milli atlet Aras Kaya, büyük erkekler kategorisinde 33.25'lik derecesiyle yarışı 26. sırada tamamladı. 140 elit atletin mücadele ettiği yarışta, Ugandalı Joshua Cheptegei 31.40 ile birinci olurken, vatandaşı Jacob Kiplimo 31.44 ile ikinciliği, Kenyalı Geoffrey Kamworor 31.55 ile üçüncülüğü elde etti.

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