Dünya krizle boğuşurken bir siz eksiktiniz! Kolombiya ve Ekvador arasında gerginlik

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Kolombiya’yı “en kötü ticari ortaklardan biri” olarak nitelendirerek fitili ateşledi. Bu sert sözlere Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro gecikmeden karşılık verdi.

Petro, Noboa’nın iddialarını “asılsız ve yalanlarla dolu” olarak nitelendirirken, iki lider arasındaki söz düellosu diplomatik krize dönüştü.

Uyuşturucu savaşı mı, ticaret savaşı mı?

Krizin merkezinde sınır güvenliği ve uyuşturucu kartelleri var. Ekvador yönetimi, Kolombiya sınırını korumak için yılda 400 milyon dolar harcadığını açıklayarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Noboa, “Kolombiya’ya savaş açmadık” dese de, sözlerinin devamı gerilimin boyutunu ortaya koydu:

“Savaşımız; uyuşturucu kaçakçılığına, şiddete, organize suça ve yasa dışı madenciliğe karşıdır.”

“Fito” iddiası ortalığı karıştırdı

Noboa, Petro’yu, “Fito” lakaplı uyuşturucu baronu Adolfo Macías Salazar ile bağlantılı kişilerle temas kurmakla suçladı.

Petro ise bu iddiaları sert bir dille reddetti:

“Ne o şahsı tanırım ne de bağlantılarını. Bu tamamen bir karalama.”

Diplomatik restleşme: Büyükelçiler geri çekildi

Gerilim sözde kalmadı:

Ekvador, Bogota Büyükelçisi’ni geri çağırdı

Kolombiya da misilleme yaparak Kito Büyükelçisi’ni çekti

Ekvador, Kolombiya ürünlerine uygulanan gümrük vergisini %100’e çıkarma kararı aldı

Bu adımlar, iki ülke arasındaki krizin artık ekonomik savaşa dönüşebileceği yorumlarına yol açtı.

ABD devreye mi giriyor?

Krizin çözümü için Petro’nun, eski ABD Başkanı Donald Trump üzerinden arabuluculuk talep ettiği, konunun Marco Rubio’ya iletildiği belirtildi.

SINIR HATTI KAYNIYOR

Kolombiya–Ekvador sınırında faaliyet gösteren uyuşturucu örgütleri, gerilimin en büyük tetikleyicisi olarak öne çıkıyor. İki ülkenin bu yapılarla mücadele yöntemleri konusundaki anlaşmazlığı ise krizi her geçen gün daha da derinleştiriyor.

Yeni bir kriz hattı mı doğuyor?

Uzmanlar, Güney Amerika’daki bu gerilimin büyümesi halinde küresel dengeleri etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Dünya zaten çoklu krizlerle boğuşurken, Kolombiya–Ekvador hattındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.