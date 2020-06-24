Dünya koronavirüs ile boğuşurken Avrupa ülkesi tedirgin! Yeni bir virüs ortaya çıktı

Fransa'da bilim insanları, Koronavirüs teşhisindeki tekniği kullanırken yeni bir virüse rastladı. 58 yaşındaki kadının 'cristoli' isimli virüse yakalandığı ve öldüğü açıklandı.

Fransa'da bir hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki kadının 'cristoli' isimli virüse yakalandığı açıklandı.

Bilim insanları, koronavirüs gibi benzer bir sağlık krizine yol açacağından şüphelenmek için erken olduğu belirtildi.

"Bağışıklığı zayıf olan bir kişide görüldü"

Créteil'deki Henri-Mondor Hastanesi'nde Tıbbi Biyoloji Başkanı Profesör Jean-Michel Pawlotsky, virüsün bağışıklığı zayıf olan bir kişide meydana geldiğini, kadının başka hastalıkları da olduğunu söyledi.

Profesör Jean-Michel Pawlotsky, "Şu anda açıklamamız gereken tek bir vakamız var. Açıkçası, gelecekte başka vakalar teşhis edilirse, bu hastalıkla ilişkili klinik tablo hakkında biraz daha kesin bir fikre sahip olabileceğiz" dedi.

"Bulaşma tarzı koronavirüs gibi değil"

Profesör Jean-Michel Pawlotsky, “Bu hastalığın bulaşma tarzının koronavirüs ile ilgisi yoktur. Koronavirüs ile, damlacıklarla doğrudan insandan insana bulaşır ve bu nedenle çok önemli olan salgın yayılma olasılığıdır” ifadelerini kullandı.

"Böceklerden bulaşmış olabilir"

Profesör Jean-Michel Pawlotsky açıklamasına şöyle devam etti:

“Çok farklı bir şeyle uğraşıyoruz ve açıkçası bugün bu hastanın bu hastalığı nasıl yakaladığını, bu virüsü nasıl yakaladığını bilmiyoruz. Bunun böcekler yoluyla olduğundan şüpheliyiz çünkü böcekler bu tür viral enfeksiyonları iletir, ancak bugün bunun kesin bir kanıtı yoktur. ”

Yeni virüsün sivrisineklerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.