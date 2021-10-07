  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya korkuyla takip etti! Savaş uçakları havalandı
Dünya

Dünya korkuyla takip etti! Savaş uçakları havalandı

Dünyada tırmanan gerginliğe karşı savunma kuvvetlerini güçlendiren Japonya, Çin ve Kuzey Kore tehditlerine karşı gövde gösterisi yaptı. Japon F-35B savaş uçakları iniş ve kalkış testlerini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 14:45:00 -
Dünya korkuyla takip etti! Savaş uçakları havalandı

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait askeri gemide F35B savaş uçaklarının iniş ve kalkış testlerinin yapıldığı bildirildi.

Ülkenin batısında Yamaguçi eyaletindeki ABD İwakuni Hava Üssüne bağlı F35B'ler, MSDF'nin Pasifik Okyanusu'nda bulunan İzumi destroyerinde iniş kalkış testine girdi.

MSDF'den paylaşılan görüntüde F-35B jetlerinin, 250 metrelik İzumo güverte pistinde dikey iniş ve kalkış yaptığı görülüyor.

Helikopter taşıyıcısı olarak üretilen İzumo'nın, F-35B uçaklarının iniş ve kalkış yapabilmesi için uçuş güvertesi tadilatında olduğu, testlerin bu tadilat sürecinin bir parçası olduğu kaydedildi.

 MSDF Komutanı Hiroşi Yamamura, düzenlediği basın toplantısında, tadilatın, "savaş uçaklarının operasyonel esnekliğini artıracağını" belirtti. 

Yamamura, İzumo'nun "çok yönlü bir destroyer" olduğunu ifade ederek, ülke savunmasında kullanılabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya hükümeti, savaş uçağı taşıyıcısı olmaması sebebiyle F-35B'lerin İzumo'ya tam zamanlı konuşlandırılmamasını planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay