Dünya karma taşımacılıktan vazgeçiyor... Kadınlar pembe vagon istiyor!

Ülkemizdeki azgın azınlığın kara propagandaları nedeniyle tartışılması dahi imkansız hale gelen karma eğitim sisteminin tercihe dayalı bir modele dönüştürülmesinden sonra benzer uygulamaların sosyal alanlarda da uygulanabilmesi gündeme geldi.

Özellikle kadınların çok fazla sıkıntı yaşadıkları metro, metrobüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında da tercihe dayalı bir uygulama talepleri tartışılmaya başlandı. Ülkemizde Bursa ve Malatya’da başarıyla hizmet veren tercihe dayalı ulaşım sistemi dünyanın birçok ülkesinde de uygulanıyor. Cinsel tacizin önlenmesi başta olmak üzere benzer amaçlarla uygulanan tercihe dayalı ulaşım modeli özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

DÜNYA KARMA TAŞIMADAN VAZGEÇİYOR

ABD’de 2014 yılından itibaren sadece kadın yolcuların kullandığı “shetaksi” uygulamasına başlandı. Japonya 2000 yılından itibaren metrolarda sadece kadınların kullanabildiği pembe vagon uygulamasına geçti. Brezilya’da 2006’dan beri banliyö ve trenlerde kadınlara özel pembe vagon uygulamasına geçildi. Meksika’da 2000 yılından bu yana metrolarda pembe vagonlar hizmete sunuldu. Taylan’da 2014’ten itibaren pembe vagon uygulamasına geçerken, Hindistan’da kadınlara özel otobüsler hizmet vermeye başladı.