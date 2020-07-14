Dünya Karate Federasyonundan Türk karatesine tebrik

ANKARA (AA) - Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Türkiye Kata Şampiyonası'ndan dolayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ı arayarak tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Bursa'da düzenlenen kata turnuvasının uluslararası arenada ses getirdiği ve büyük beğeni topladığı belirtildi.

Açıklamada, "Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos turnuvayı yakından takip ederken, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ile telefonda görüşerek ilgisini gösterdi. Pandemi sürecinin ardından dünyada düzenlenen ilk şampiyona nedeniyle tebriklerini ileten Espinos, organizasyonun dünya karatesi için de bir referans olacağını vurguladı." denildi.

Açıklamada, Bursa'da düzenlenen şampiyonanın Dünya Karate Federasyonunun internet sitesinde 'Başarıyla Tamamlandı' vurgusuyla tüm dünyaya duyurulduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Normalleşme döneminin ilk müsabakalarından olan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Kata Şampiyonası, dünyanın da gündemine girdi. Dünya Karate Federasyonu, 10-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyona ile ilgili internet sitesinde yayımladığı haber ile Türkiye'nin başarısını dünya karatesiyle paylaştı. İnternet sitesinin manşetinde yer alan haber, 'Karate ve Yeni Normal: Kovid-19 protokolleri altında Türkiye'de Ulusal Kata Şampiyonası başarıyla tamamlandı' başlığıyla dünyaya duyuruldu."