Dünya Karakucak Şampiyonası’nda tarih yazdık! Altın kemer yine Türklerin oldu

Kahramanmaraş, geleneksel güreşin kalbi olarak tarihe geçen bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu ve Dünya Güreş Birliği iş birliğiyle ilk kez düzenlenen Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası, Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Günün erken saatlerinde başlayan müsabakalar, gün boyu devam eden nefes kesici mücadelelere sahne oldu. 18 ülkeden 130’un üzerinde pehlivanın katıldığı şampiyonada sporcular, ülkelerini ve bayraklarını gururla temsil etmek için sahada ter döktü.

Dokuz farklı kategoride düzenlenen karşılaşmalarda Türk güreşçiler üstün performanslarıyla adeta damga vurdu. Tüm sıkletlerde altın madalyayı Türkiye kazandı. 50-55 kilogramda Halil Gökdeniz, 60 kilogramda Emircan Çolak, 65 kilogramda Hamza Zopalı, 70 kilogramda Haydar Yavuz, 75 kilogramda Muhsin Barbak, 80 kilogramda Ömer Faruk Çayır, 85 kilogramda Coşkun Keleş, 90 kilogramda Osman Göçen rakiplerini mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonanın en büyük heyecanı ise Başpehlivanlık müsabakası oldu. Tribünlerin nefesini tuttuğu finalde Türk pehlivan Feyzullah Aktürk, İranlı rakibi Mostafa Najafi’yi mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.

"Karakucak güreşimizi Kahramanmaraş’tan tüm dünyaya tanıtma imkânı buluyoruz"

Açılış programında konuşan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, bu şampiyonanın hem Türkiye hem de geleneksel güreş açısından tarihi bir adım olduğunu belirtti. Türkiş, "Bu organizasyonla birlikte karakucak güreşimizi Kahramanmaraş’tan tüm dünyaya tanıtma imkânı buluyoruz. Bu imkânı bize sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise yaptığı konuşmada, organizasyonun hem şehir hem de ülke adına büyük bir gurur vesilesi olduğunu vurguladı. Görgel, "Bugün şehrimiz adına çok heyecanlıyız. Tarihe geçecek bir adım şehrimizde atılıyor. Ata sporumuz karakucak güreşinin tüm dünyaya tanıtıldığı dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu şampiyona, Uluslararası Güreş Federasyonu takvimine giren ilk karakucak şampiyonası olma özelliği taşıyor. Bugün Kahramanmaraş’ta sadece güreş yapılmıyor, tarihe bir sayfa daha ekleniyor" dedi.