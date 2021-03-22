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Dünya Dünya Karadeniz'e kilitlendi! Savaş an meselesi
Dünya

Dünya Karadeniz'e kilitlendi! Savaş an meselesi

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 14 ülkeye ait savaş gemileriyle Karadeniz'de NATO tatbikatı gerçekleştirilirken, Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Rus yarı resmi haber ajansı RIA Novosti, Moskova'nın bölgedeki tüm denizaltıları Karadeniz'e sevk ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:23:00 -
Dünya Karadeniz'e kilitlendi! Savaş an meselesi

ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği Taarruz Grubu'ndaki savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılmasıyla, Rus medyası bombayı bıraktı.
Güdümlü cruise füzesi taşıyabilen USS Monterey ve güdümlü füzelerle donatılan USS Thomas Hudner gemileri, 20 Mart Cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan kuzeye doğru gündüz saatlerinde geçiş yaptı.

14 ülke katılıyor

Romanya'nın ev sahipliğindeki NATO tatbikatı Sea Shield 2021'e ABD'nin yanı sıra Türkiye, Fransa, İtalya, İngiltere, Japonya, Hollanda, Polonya, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna ve Arnavutluk katılıyor. 29 Mart tarihine kadar sürecek gövde gösterisinde 18 gemi sahne alırken, 10 savaş uçağı da havalanacak. Tatbikatta Türkiye'den Kemal Reis fırkateyni ve deniz karakol uçağı yer alıyor.

Rusya denizaltıları gönderdi

Sea Shield 2021'le çok sayıda savaş gemisinin Karadeniz'e yığılmasıyla ve NATO ordularındaki 2 bin 400 askerin bölgeye yerleşmesiyle, gözler beklendiği gibi Rusya'ya çevrildi.
Rus yarı resmi haber ajansı RIA Novosti, NATO tatbikatı başlarken bölgedeki tüm denizaltılarını Karadeniz'e sevk ettiğini duyurdu. Rus komutanlar, Vladimir Putin'in hamlesini 'eşi benzeri görülmemiş' sözleriyle tanımlıyor.

Filo komutanı Koramiral Igor Osipov, "Karadeniz donanmasındaki tüm denizaltılar verilen görevi yerine getirmek için üslerinden ayrıldı. Hiçbir denizaltı üslerinde değil" diye konuştu.

Denizaltı filosunun komutanı Yüzbaşı Anatoly Varochkin ise şimdiye kadar benzer bir sevkiyatın yapılmadığını belirterek "Bu Rusya'nın diğer filolalarında daha önce olmadı" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Yorumcu

Savaş mavaş çıkmaz yalan dolan bu işler
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atacan

Bizim için tatbikat. rus için değil. yersek çok kötü yenilgi olur. zira uyanık olur içlerinden çözersek nerelerde ne hamle yapacağımızı iyi ezberlenmeli. bunları sırayla gömmeliyiz
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