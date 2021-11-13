Dünya kadınlarının doğal güzellik sırları neler?
Pratik güzellik yöntemleri sayesinde çok fazla zaman harcamadan çok bakımlı görünmeniz mümkün.
Dünya kadınlarının kullandıkları doğal güzellik sırları
Zerdeçal
Zerdeçal yüz maskesi olarak kullandığınızda cildinizi güzelleştirir ve iyileştirir. Sivilce, siyah nokta ve kırışıklıklarla savaşmaya yardımcı olabilecek güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Hindistan’da bolca kullanılıyor.
Pirinç suyu
Çin'de sıkça tüketilen ve üretilen yiyeceklerin başında olan pirinç, güzellik konusunda da bir uzman sayılıyor. Pirinç, içerdiği mineraller; antioksidanlar; B, C ve E vitaminleri ile sekiz önemli amino asit ile sadece bedeniniz için değil cildiniz ve saçlarınız için de oldukça değerli bir besin kaynağı.
Yeşil çay küpleri
İsveçlilerin en önemli doğal bakım malzemelerinden biri de yeşil çay. Yüzdeki şişkinliklerden, morluklardan kurtulmak için kullanııyorlar.
Limon
Tırnaklardaki lekelenmelerin çaresi limon suyu. İşte o soruna çözüm olacak doğal reçete Fransızlardan geliyor. Fransa'da tırnak bakımı için kullanılan en yaygın malzemelerden biri limon.
Gül, lavanta, sabun
Osmanlı sultanlarının, doğal güzellik sırları gül ve lavanta yağlarını nemlendirici olarak kullanmalarıymış. Sabun ise cildi temizlemek için en büyük kozmetik ürünüymüş. Sabunların en doğalı en kalitelisi seçilirmiş. Günümüzde hala gül, lavanta ve sabun kullanılmaktadır.