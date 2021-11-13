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Kadın - Aile Dünya kadınlarının doğal güzellik sırları neler?
Kadın - Aile

Dünya kadınlarının doğal güzellik sırları neler?

Pratik güzellik yöntemleri sayesinde çok fazla zaman harcamadan çok bakımlı görünmeniz mümkün.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:36:00 - 2021-11-13 18:49:17
Dünya kadınlarının doğal güzellik sırları neler?

Dünya kadınlarının kullandıkları doğal güzellik sırları 

Zerdeçal

Zerdeçal yüz maskesi olarak kullandığınızda cildinizi güzelleştirir ve iyileştirir. Sivilce, siyah nokta ve kırışıklıklarla savaşmaya yardımcı olabilecek güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Hindistan’da bolca kullanılıyor.

Pirinç suyu

Çin'de sıkça tüketilen ve üretilen yiyeceklerin başında olan pirinç, güzellik konusunda da bir uzman sayılıyor.  Pirinç, içerdiği mineraller; antioksidanlar; B, C ve E vitaminleri ile sekiz önemli amino asit ile sadece bedeniniz için değil cildiniz ve saçlarınız için de oldukça değerli bir besin kaynağı. 

Yeşil çay küpleri

İsveçlilerin en önemli doğal bakım malzemelerinden biri de yeşil çay. Yüzdeki şişkinliklerden, morluklardan kurtulmak için kullanııyorlar.

Limon

Tırnaklardaki lekelenmelerin çaresi limon suyu. İşte o soruna çözüm olacak doğal reçete Fransızlardan geliyor. Fransa'da tırnak bakımı için kullanılan en yaygın malzemelerden biri limon.

Gül, lavanta, sabun

Osmanlı sultanlarının, doğal güzellik sırları gül ve lavanta yağlarını nemlendirici olarak kullanmalarıymış. Sabun ise cildi temizlemek için en büyük kozmetik ürünüymüş. Sabunların en doğalı en kalitelisi seçilirmiş. Günümüzde hala gül, lavanta ve sabun kullanılmaktadır.

 

 

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