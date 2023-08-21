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Dünya Dünya Irak'tan gelen haberi konuşuyor: Fransız askeri öldü!
Dünya

Dünya Irak'tan gelen haberi konuşuyor: Fransız askeri öldü!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 14:59:00 - 2023-08-21 15:02:09
Dünya Irak'tan gelen haberi konuşuyor: Fransız askeri öldü!

Fransa'dan yapılan açıklamada, Nicolas Latourte isimli askerin dün Irak'ta öldüğü bildirildi.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eğitim sırasında yaralanan Nicolas Latourte isimli askerin, dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Asteğmen Nicolas Latourte’nin ağır yaralandığı "kaza" sonrası helikopterle Erbil’e sevk edildiği ve burada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Olayın nerede meydana geldiği belirtilmezken, Fransız askerin Irak güvenlik güçleriyle bir patlayıcı imha eğitimine katıldığı ifade edildi.

18 Ağustos’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir Fransız subayının Irak’ta güvenlik güçlerini eğitirken bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kazada bir askerin de ağır yaralandığını ve Bağdat’ta tedavi altına alındığı kaydedilmişti.
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Fransız askeri uzmanları, Uluslararası Koalisyon çerçevesinde 9 yıldır Irak ve Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinde Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri’ni eğitiyor.

Kaynaklar: K24, Mepa News

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