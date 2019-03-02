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"Dünya ile yarışacak bir altyapı oluşturduk"

- Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın:"Yüzme sporuna verilen bu değer gelecek yıllarda başarı olarak geri dönecektir"- "Altyapımızı kuruyoruz ama 2020 Olimpiyatları'nda da elimizden geleni yapacağız. 2024 ve 2028, yüzmede Türkiye'nin dünyadaki ayak sesi olacaktır"- "Kendi insanınıza, kendi milletinize döndüğünüz zaman, yerli ve milli düşündüğünüz zaman başarı geliyor"

02 Mart 2019 Cumartesi 11:12
"Dünya ile yarışacak bir altyapı oluşturduk"


EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, güçlü bir altyapı oluşturduklarını vurgulayarak, bunun meyvelerini gelecek yıllarda toplayacaklarını söyledi.

Erkan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme sporunda gerek tesisleşme gerekse sporcu yetiştirilmesi açısından önemli yol katedildiğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla yüzme sporunun ülke geneline yayıldığını belirten Yalçın, "Dünya ile yarışacak bir altyapı oluşturduk. Yüzme sporuna verilen bu değer gelecek yıllarda başarı olarak geri dönecektir. Bu bağlamda çok değerli projelere imza attık. Güneydoğu Anadolu ve Batı Anadolu TYF Projeleri öncü projelerdendir. Bununla birlikte Tokyo 2020 ve sonrasının temellerinin atıldığı TYF Yüksek Performans Altyapı ve Performans Projeleri başarı kazanacak ekiplerimizin planlı ve projeli çalışmalarını ortaya koyacaktır." diye konuştu.

Federasyonun antrenör ve sporcu sayısı bakımından geniş bir kitleye sahip olduğunu ifade eden Yalçın, müsabaka standartlarını üst seviyelere taşıdıklarını ve her sporcuya milli takım felsefesini aşıladıklarını aktardı.


- "Yerli ve milli düşündüğünüz zaman başarı geliyor"


Yüzmenin emek isteyen bir spor olduğunu vurgulayan Erkan Yalçın, "Sporcularımız sabahın ilk ışıklarıyla havuza geliyor. Günlük 6 saat yüzüyorlar. Yüzmeden tam sistemle sonuç alınabilmesi için 6 yıla ihtiyaç var. Altyapımızı kuruyoruz ama 2020 Olimpiyatları'nda da elimizden geleni yapacağız. 2024 ve 2028, yüzmede Türkiye'nin dünyadaki ayak sesi olacaktır. 2023'te yüzüncü yılımıza yakışır şekilde bu altyapıyı göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Türk Milli Takımı ekibinin dünyadaki ilk 10 ekipten biri olduğunu söyleyen Yalçın, "Kendi insanınıza, kendi milletinize döndüğünüz zaman, yerli ve milli düşündüğünüz zaman başarı geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin daha büyük başarılara imza atmak olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzme Federasyonu tarihinde ilk defa Avrupa'dan kadınlar kategorisinde 2 madalya ile döndük. İsrail'de düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan Ümit Can kardeşimiz altın madalyayla döndü. Çin'de üç ay önce düzenlenen yarışmada sporcularımız dünya beşincisi oldu. Bayrak takımımız dünya sekizincisi oldu. Bunlar bizler için gurur tablosudur. Daha düne kadar yarı finallerimiz sayılırken, bugün artık biz 'Finallerde yüzmek istiyoruz.' diyoruz."


- "Başarı kaçınılmaz olacak"


Federasyon başkanı Erkan Yalçın, devletin desteğiyle birçok şehre muazzam olimpik yüzme havuzları yapıldığını dile getirdi.

Yüzme sporu için Türkiye'de yapımına başlanan 85 tesisin 70'inin tamamlandığını anlatan Yalçın, "Yapımına devam eden 15 tesis de en kısa sürede tamamlanacak. Bakanlığımız, yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası başlattı. Bu kampanyanın da desteğiyle yüzme piramidinin altyapısını dolduracağız. Amacımız açık yaşlarda, gençlerde ve büyüklerde bunun devamlılığını sağlamak. Bu devamlılığı sağladığımız zaman başarı kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Sporu ve sporcuyu seven, destekleyen bir Cumhurbaşkanı ile çalışıyoruz. 2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız sporda başarıyı işaret ediyor. Biz de ona göre adımlar atıyoruz. Milletimize verilen bu hizmeti en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:12
  1. Erkan Yalçın
  2. Türkiye Yüzme Federasyonu
  3. TYF
  4. yüzme

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