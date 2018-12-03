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Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı sona erdi

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'na, 26 ülkeden 350 firma, 80 ülkeden 40 bin ziyaretçi katıldı- Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete:- "Yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapabilecek önemli kişileri ağırlama imkanı sağladık"- "5 bine yakın delegasyon katılımı gerçekleşti"

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:47
Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı sona erdi

İSTANBUL (AA) - Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'nın bu yıl 40 bin ziyaretçisi olduğunu belirterek, 5 bine yakın delegasyon katılımı gerçekleştiğini bildirdi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Dünya Helal Zirvesi ile 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde 29 Kasım-2 Aralık'ta Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'na bu yıl helal gıda, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve tekstil gibi birçok sektörden 26 ülkeden 350 firma, 80 ülkeden 40 bin ziyaretçi katıldı.

Etkinlik, bu yıl birçok yarışmaya da ev sahipliği yaptı. 1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası, İSMEK Şefleri Yarışıyor ve Engelsiz Lezzetler Yarışması'na katılan aşçıların işçilik, hijyen, israf, sunum ve prezantasyon değerlendirmeleri jüri tarafından yapıldı ve kazananlara ödüller verildi.


- Yusuf İslam da katıldı


İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam da Dünya Helal Zirvesi’nde konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmasının ardından İslam'a "Dünya Helal Zirvesi Barış Ödülü" verildi. Fuar kapsamında hayranlarıyla da buluşan İslam, "Neden Hala Gitar Taşıyorum" adlı kitabını imzaladı.


- "Büyük bir lezzet festivaline dönüştüreceğiz"


Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'nın bu yıl 40 bin ziyaretçisi olduğunu bildirdi.

Ete, 5 bine yakın delegasyon katılımı gerçekleştiğini belirterek, "26 ülke, ürünleriyle ve stantlarıyla Helal Expo Fuarı'nda yer aldı. Bine yakın aşçı katılımı gerçekleşti. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirmeyi planladığımız, 1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası'nı gerçekleştirdik ve farklı kategorilerde birçok ödül dağıtımı yaptık. Ülkemizin çeşitli bölgelerinin mutfaklarının tanıtıldığı sergi alanları gerçekleştirdik ve 4 gün boyunca 7 bölgenin yemeklerini tanıttık. Fuara İslami turizm ve muhafazakar moda üzerine yurt dışından katılımcılar oldu. Yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapabilecek önemli kişileri ağırlama imkanı sağladık." ifadelerini kullandı.

Ete, Dünya Helal Zirvesi'nin gelecek yıl 28 Kasım'da başlayacağını ve yine 4 gün süreceğini bildirdi.

1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası'nda bu yıl yarışan 12 ülke olduğunu belirten Ete, "Önümüzdeki yıl bu sayıyı 57 ülkenin katıldığı büyük bir lezzet festivaline dönüştürme arzumuz var." ifadesini kullandı.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:47
  1. Dünya Helal Zirvesi
  2. Helal Expo Fuarı

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