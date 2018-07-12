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Dünya Helal Zirvesi Kasımda İstanbul’da

İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events işbirliğinde Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, İstanbul’da gerçekleştirilecek.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:32
Dünya Helal Zirvesi Kasımda İstanbul’da

İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events işbirliğinde Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, İstanbul’da düzenlenecek. Ayrıca fuar alanında aralarında Türkiye’nin de yer aldığı İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dan oluşan D-8 üyesi ülkelerin firmaları için indirimli ücret uygulanacağı bir sergi alanı tahsis edilecek. Zirve ve fuar, 29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında organize edilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:32
  1. İstanbul
  2. İslam Ticaret Geliştirme Merkezi
  3. İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü
  4. Helal Gıda

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