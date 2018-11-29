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Dünya Helal Zirvesi başlıyor

Dünya Helal Zirvesi ile 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, bugün Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başlıyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:28
Dünya Helal Zirvesi başlıyor

Dünya Helal Zirvesi ile 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde bugün Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başlıyor. Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, dünya çapında İslam ekonomisini oluşturan diğer önemli sektörlerin büyümesi göz önüne alındığında, 2021 yılında helal ekonominin toplamda 7 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini kaydetti.

4 trilyon dolarlık hacme sahip

Ete, helal kavramının sadece yiyecekleri değil aynı zamanda tekstil, kozmetik, hizmet, lojistik, finans ve turizm gibi çok farklı sektörleri kapsadığını belirtti.

Dünya helal ekonomisinin 2017 yılı itibarıyla 4 trilyon doların üzerinde bir hacme sahip olduğunu bildiren Ete, “Küresel helal pazarı, 2 milyar Müslümanı ilgilendiren ve tüm dünyada kendine güçlü bir yer edinen yeni bir gelişme olarak karşımıza çıkmıştır. Temiz, sağlıklı, güvenilir ve risksiz olması sebebiyle helal ürün, hizmet ya da sistem Müslümanların yanı sıra gayrimüslimlerin de ortak menfaatinedir” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:28
  1. Dünya Helal Zirvesi
  2. 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı
  3. İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)
  4. İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT)
  5. Discover Events
  6. Avrasya Gösteri
  7. Sanat Merkezi
  8. Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete

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