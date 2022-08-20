Dünya halkları uyanıyor! LGBT'li sapkınlara Sırbistan'dan sonra bir tokat da ABD'den

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Eşcinsel sapkınlığa karşı dünya genelinde tepki sesleri yükselmeye devam ediyor.

17 Ağustos'ta Sırbistan'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşten sonra, bir haber de ABD'den geldi.

Sırbistan'da binlerce anne-baba, eşcinsel sapkınların etkinliklerine karşı yürüyüş düzenleyerek, hep bir ağızdan, "Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin." tepkisi vermişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD'nin Wisconsin eyaletinde de, 10'a yakın şubesi olan Kettle Moraine Okul Yönetimi, LGBT'li sembollerin bünyelerindeki okullarda kullanılmasını yasakladı.

Yönetim, "partizanlık, mezhepçi dini görüşler ve bencil propaganda" başlıkları altında topladığı yasaklara, LGBT sembollerinin kullanılmaması şartını da ekledi.

Sapkınlara karşı tepki sesleri yükseldi!

Sapkınların ABD'deki derneği 1776 Project Pac, yasağı sosyal medya hesabından eleştirdi.

ABD'li aileler ise tıpkı Sırp anne-babalar gibi eşcinsellere tepki gösterdi.

ABD'li anne-babaların yasağı destekleyen mesajlarından bazıları şöyle:

- Olması gereken bu.

- Doğru yola bir adım.

- Tanrı'ya şükür sular geri çekiliyor.

- Umarım bu tutar ve diğer okul yönetimlerine örnek olur.