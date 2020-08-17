Dünya gündemini sarsan olay! Oyun bağımlısı çocuk açlıktan hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "bilgisayar oyunu bağımlılığını" akıl hastalığı olarak sınıflandırmaya hazırlanırken, Hindistan'dan bu adımın ne kadar yerinde bir karar olduğunu kanıtlar cinsten bir haber geldi.

Oyun bağımlısı olan 16 yaşındaki Hindistanlı bir çocuk, oyun oynarken yemek yemeyi ve su içmeyi ihmal ettiği için hayatını kaybetti. Hastalık belirtileri gösteren ve durumu fenalaşan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs testi yapıldı

Doktorlar tarafından ilk başta koronavirüs şüphesiyle çocuğa test yapıldı ancak herhangi bir virüs bulgusuna saptanmadı. Dehidrasyon belirtileri gösteren çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorlar 16 yaşındaki çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğünü açıkladı.