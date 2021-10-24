Dünya gündemini sarsan iddia: Her şeyi değiştirecek

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD'de artan enflasyona dikkatleri çekerek, işlerin çok daha kötüye gideceğini söyledi.

Dorsey, tüketici fiyat enflasyonunun ABD'de 30 yılın zirvesine yaklaşmasıyla ve sorunun politika yapıcıların beklediğinden daha kötü olabileceğine dair artan endişeye işaret ederek Cuma gecesi Twitter adresinden yaptığı paylaşımında "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek" dedi.

Cuma günü, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, enflasyon baskılarının "önceden beklenenden daha uzun sürmesinin muhtemel olduğunu" kabul etti ve "gelecek yıla iyi girebileceklerini" belirtti.

Dorsey, günlük 206 milyon aktif kullanıcısı olan sosyal medya platformunun yanı sıra güçlü bir Bitcoin yatırımcısı.

Kullanıcı yorumlarına yanıt veren Dorsey, enflasyon sorununun dünya çapında tırmandığını gördüğünü de sözlerine ekleyerek "Yakında ABD'de ve dünyada olacak" diye paylaşımda bulundu.