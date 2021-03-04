Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'den 'Zombi Hazırlık Kılavuzu'

Gerçek olmasa da zombi konularının ilgi çektiği bir gerçek. İşte tam da bu noktada ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 'zombilerden nasıl korunur?' konulu yeni kılavuz yayınladı.

Forbes'ın haberine göre, CDC'nin ilk olarak 2011'de CDC’nin resmi internet sayfasında paylaşılan “Zombi Hazırlık Kılavuzu” bölümü, geçtiğimiz gün güncellenerek yayına alındı.

Kurumun bunu yapma nedeni ise basit: 'Zombi hazırlığı' aracılığıyla dikkat çekerek tüm afetlere ve tehlikelere hazırlıklı olma konusunda kitlelere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurabilmek.

Peki 'zombi hazırlık kılavuzu'nda acil yanınızda bulundurmanız gerekenler neler?

Yiyecek: Bozulmayan yiyecekler depolayın

Araçlar ve Malzemeler: Maket bıçağı, koli bandı ve pille çalışan bir radyo gibi şeylere sahip olun. Hücresel ağ ve internet kesintiye uğrarsa akıllı telefon kullanılamayabilir.

Hijyen: Sabun, havlular bulundurun.

Kıyafet ve Yatak: Yedekte kıyafetler barındırın.

Önemli belgeler: Sürücü belgeniz, pasaportunuz ve doğum belgenizi yanınızdan ayırmayın.

İlk Yardım malzemeleri: CDC, bir yara bandının zombi ısırığı için pek bir şey yapmayacağı konusunda uyarıyor.

Uzmanlar başarılı buldu

Hazırlanan zombi hazırlık kılavuzu hakkında konuşan afet hazırlık uzmanları ve doktorlar, ise kampanyanın oldukça akıllıca olduğunu söylediler.

New Jersey Eyalet Üniversitesi'nden profesör Lee Clarke, zombi hazırlığının "Basmakalıp, önemsiz ve eğlenceli" görünebileceğini ancak aslında herkesin bilmesi gereken şeylerin o kılavuzda olduğunu söyledi.

Clarke, "Sel veya 'kasırga' yerine 'zombi' kelimesini kullanıyorlar. Tek yaptıkları bu. Ancak zombiler insanlara daha ilginç geliyor ve insanları kendine çekiyor" diyerek uygulamanın başarılı olduğunu belirtti.