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Ekonomi Dünya, gıdanın stratejik sektör olduğunu idrak etti
Ekonomi

Dünya, gıdanın stratejik sektör olduğunu idrak etti

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda sektörünün öneminin net bir şekilde anlaşıldığını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:48:00 -
Dünya, gıdanın stratejik sektör olduğunu idrak etti

Kopuz, “Dünya, pandemi döneminde gıdanın en az savunma sanayii kadar stratejik sektör olduğunu idrak etti” şeklinde konuştu. Kopuz, ayrıca “Gıda sektörü temsilcileri olarak yeni normalde hepimize özel bir görev düşüyor. Dünya nüfusu hızla artıyor. Uzmanların tahminine göre bu gidişatta 2050 yılında dünya nüfusunu beslemek için gıda üretiminin yüzde 50 arttırılması gerekiyor. İşte onun için Türkiye’de gıda üretimi arttırma ve gıda israfını önleme çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

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