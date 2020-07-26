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Dünya Gıda Programı'ndan Ürdün'e 700 milyon dolar yardım

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:38:12 -
Dünya Gıda Programı'ndan Ürdün'e 700 milyon dolar yardım

AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı arasında bir milyon Ürdünlüye ve mülteciye yardım amacıyla 700 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Ürdün Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Gıda Programı ile bir milyon Ürdünlüye ve mülteciye yardım amacıyla 700 milyon dolarlık stratejik plan anlaşması yapıldı.

Anlaşmayla 2020-2022 arasında Ürünlülerin ve mültecilerin sosyal yaşamlarının ve geçim kaynaklarının korunması amaçlanıyor.

Dünya Gıda Programı, ülkedeki yoksul topluluklarda gıda güvenliğini, cinsiyet eşitliğini ve eğitimin iyileştirilmesini sağlamayı amaçlıyor.


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