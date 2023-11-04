Dünya Gıda Programı, Gazze'ye tarihi geçmiş ürün yolladı!

Birleşmiş Milletler'in gıda yardım programı ve açlıkla mücadele ile ilgili yardım kuruluşu olan Dünya Gıda Programı'nın Gazze'ye, yardım adı altında tarihi geçmiş bisküvi yolladığı ortaya çıktı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek binlerce çocuğu katleden İsrail, siyonizmin vahşi yüzünü her geçen gün daha şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor.

Gücü sivillere yeten katil İsrail, Filistin halkını elektrik, gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakarak halkı ölümle karşı karşıya bırakıyor.

Dünya ülkelerinden, içerisinde gıda, tıbbi malzeme ve çadır bulunan yardım tırları Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaşarak halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor.

Tarihi geçmiş ürün yolladılar

Birleşmiş Milletler'in gıda yardım programı ve açlıkla mücadele ile gıda güvenliği alanında dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olan Dünya Gıda Programı skandal bir olaya imza attı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya Gıda Programı'nın Gazze'ye insani yardım için gönderdiği bisküvilerin son kullanma tarihlerinin geçtiği ortaya çıktı.

Daily Ummah