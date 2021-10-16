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Sağlık Dünya Gıda Günü etkinliği
Sağlık

Dünya Gıda Günü etkinliği

16 Ekim 'Dünya Gıda Günü' kapsamında Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçesinde okullara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 12:22:00 -
Dünya Gıda Günü etkinliği

16 Ekim 'Dünya Gıda Günü' kapsamında Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçesinde okullara yönelik etkinlikler düzenlendi.

16 Ekim 'Dünya Gıda Günü' kapsamında Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Hüccet Türkoğlu, Gıda Kontrol ekipleri, İlçe Müdürlüğü ve teknik personellerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte öğrencilere gıda tüketimi ve sağlıklı gıdalarla beslenmesi hakkında bilgiler verildi.

2021 yılında Dünya Gıda Günü için "Attığımız adımlar, geleceğimizdir - Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam" teması belirlendi.

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