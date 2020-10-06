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Dünya Dünya genelinde yüz binlerce kişi zincirlenmiş halde yaşıyor
Dünya

Dünya genelinde yüz binlerce kişi zincirlenmiş halde yaşıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) dünya çapında 60 ülkede ruh sağlığı sorunu yaşayan yüz binlerce kişinin zincirlenmiş bir şekilde yaşam mücadelesi verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:47:00 -
Dünya genelinde yüz binlerce kişi zincirlenmiş halde yaşıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün hazırladığı toplam 56 sayfalık raporda, kurbanların arasında 10 yaşında çocukların da bulunduğu açıklandı.

Raporda, bazı ailelerin ve kurumların akıl sağlığı veya farkındalık desteği sağlamadan bu kişileri kendi iradelerinin dışında dar bir alanda zincirledikleri belirtildi. Bu durumda sorun yaşayan kişilerin ufacık bir odada yemek yemeye, aynı yerde ihtiyaç gidermeye ve uyumaya mecbur bırakıldıklarıyazıldı.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü öncesi HRW tarafından 800 kişi ile yapılan mülakatlar ışığında yayımlanan raporda Çin, Nijerya ve Meksika gibi ülkelerde psiko-sosyal engelli insanların yıllarca ağaca zincirlenmiş, kafeslere kilitlenmiş ya da hayvan barınaklarında hapsedilmiş halde nasıl yaşadıklarını ortaya çıkardı.

Örgüt bunun üzerine küresel çapta, 'Zincirleri Kırın' ( #BreakTheChains ) kampanyasına destek veriyor.

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