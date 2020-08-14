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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-14 23:06:16 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 14 milyon 42 bin 576 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (2 milyon 856 bin 320), Brezilya (2 milyon 356 bin 640), Hindistan (1 milyon 807 bin 556), Rusya (722 bin 964), Güney Afrika (437 bin 617), Şili (355 bin 37), Peru (348 bin 6), Meksika (341 bin 507), İran (293 bin 811), Pakistan (265 bin 215), Suudi Arabistan (262 bin 959) ve Kolombiya (250 bin 494) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 228 bin 980'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 21 milyon 240 bin 915'e ulaşırken virüs nedeniyle 760 bin 320 kişi hayatını kaybetti.

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