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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 40 milyonu aştı
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 40 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:16:28 -
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 40 milyonu aştı

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 40 milyon 1 bin 648'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de, 8 milyon 343 bin 140 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (7 milyon 494 bin 551), Brezilya (5 milyon 224 bin 362), Rusya (1 milyon 399 bin 334), İspanya (982 bin 723), Arjantin (979 bin 119), Kolombiya (952 bin 371), Fransa (867 bin 197) Peru (865 bin 549), Meksika (847 bin 108), İngiltere (705 bin 428) ve Güney Afrika (702 bin 131) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 345 bin 678'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 115 bin 160 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 29 milyon 919 bin 400 kişi iyileşti, tedavisi süren 8 milyon 967 bin 88 aktif vaka bulunuyor.

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