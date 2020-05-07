Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 822 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 265 bin 116 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 303 bin 793 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 822 bin 295'e yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 263 bin 224 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 74 bin 809 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (253 bin 682), İtalya (214 bin 457), İngiltere (201 bin 101), Fransa (174 bin 191), Almanya (168 bin 162), Rusya (165 bin 929), Türkiye (131 bin 744), Brezilya (126 bin 611), İran (101 bin 650), Çin (82 bin 885), Kanada (63 bin 496), Peru (54 bin 817), Hindistan (53 bin 45), Belçika (50 bin 781), Hollanda (41 bin 319), Suudi Arabistan (31 bin 938), İsviçre (30 bin 60), Ekvador (29 bin 420), Meksika (27 bin 634), Portekiz (26 bin 182), Pakistan (24 bin 73), İsveç (23 bin 918), Şili (23 bin 48), İrlanda (22 bin 248), Singapur (20 bin 939), Belarus (19 bin 255), Katar (17 bin 972), İsrail (16 bin 310), Japonya (15 bin 965), Birleşik Arap Emirlikleri (15 bin 738), Avusturya (15 bin 684), Polonya (14 bin 740), Romanya (14 bin 107), Ukrayna (13 bin 691), Endonezya (12 bin 438), Bangladeş (11 bin 719), Güney Kore (10 bin 810) ve Filipinler (10 bin 4)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 30 bin 76, İtalya 29 bin 684, İspanya 25 bin 857, Fransa 25 bin 809, Belçika 8 bin 339, Brezilya 8 bin 588, Almanya 7 bin 275, İran 6 bin 418, Hollanda 5 bin 204, Çin 4 bin 633, Kanada 4 bin 232, Türkiye 3 bin 584, İsveç 2 bin 941, Meksika 2 bin 704, İsviçre 1805, Hindistan 1787, Ekvador 1618, Rusya 1537, Peru 1533, İrlanda 1375, Portekiz 1089, Endonezya 895, Romanya 864, Polonya 733, Filipinler 658, Avusturya 608, Japonya 569, Pakistan 564, Ukrayna 340, Güney Kore 256, Şili 281, İsrail 239, Suudi Arabistan 209, Bangladeş 186, Birleşik Arap Emirlikleri 157, Belarus 112, Singapur 20, Katar 12."