Dünya genelinde koronavirüslü sayısı 7 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (676 bin 494), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 390), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (247 bin 678), İtalya (234 bin 801), Peru (191 bin 758), Almanya (185 bin 696) ve İran (169 bin 425) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 169 bin 218’e ulaştı.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 402 bin 575 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 3 milyon 422 bin 299 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 175 bin 940 kişi tedavi görüyor.

Rusya'da koronavirüs salgını

Rusya'da Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 467 bin 673'e, ölü sayısı 5 bin 859’a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 5 bin 859’a, iyileşen sayısı 5 bin 343 artarak 226 bin 731'e çıktı.

Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 2’de kalırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1956 artarak 195 bin 17’ye, ölü sayısı 55 artarak 2 bin 919’a çıktı.

Brezilya'da Covid-19 vaka ve ölü sayısı

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaştı.

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika'da 340 kişi yaşamını yitirdi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 341 artarak 13 bin 511'e yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 3 bin 593 artışla 113 bin 619'a ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.