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Dünya Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı arttı
Dünya

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı arttı

ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 30 milyon 53 bin rakamını aştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:51:00 -
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı arttı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin yer aldığı "Worldometer" adlı internet sitesindeki verilere göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 945 bin 376 kişi öldü.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 30 milyon 53 bin 44'e dayanırken, koronavirüs saptanan 21 milyon 815 bin 593 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 7 milyon 292 bin 75 aktif vaka var.

En çok vaka ABD'de görüldü

Dünyada vaka sayısı ve ölüm oranın en çok olduğu ABD'de, 6 milyon 828 bin 301 kişide koronavirüse rastlandı, koronavirüs nedeniyle 201 bin 348 kişi öldü.

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