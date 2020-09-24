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Korona Virüs Dünya genelinde koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor
Korona Virüs

Dünya genelinde koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüste dünya geneli vaka sayısı 32 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 00:05:00 -
Dünya genelinde koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 32 milyon 110'a çıktı.

En fazla koronavirüs vaka sayılarının görüldüğü ABD'de 7 milyon 119 bin 713 kişi koronavirüse yakalandı. Bu ülkenin ardından en fazla vaka görülen ülkeler, Hindistan'da 5 milyon 727 bin 750, Brezilya'da 4 milyon 602 bin 241, Rusya'da 1 milyon 122 bin 241, Kolombiya'da 777 bin 537, Peru'da 776 bin 546, Meksika'da 705 bin 263, Güney Afrika'da 693 bin 556, İspanya'da 663 bin 282, Arjantin'de 652 bin 174 ve Fransa'da 481 bin 141 olarak açıklandı.

Türkiye'de de vaka sayısı 308 bin 69'a çıktı.

Asya ülkesi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye sıçradı. Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle 978 bin 985 kişi öldü.

Koronavirüs yakalanan 23 milyon 556 bin 281 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 464 bin 844 aktif vaka var.

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