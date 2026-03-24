Dünya genelinde hava kirliliği kritik seviyede: Çoğu ülke sınırları aşıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya genelinde hava kirliliği kritik seviyede: Çoğu ülke sınırları aşıyor

2025 hava kirliliği raporunda Pakistan, zararlı partikül yoğunluğunun güvenli sınırların kat kat üzerine çıkmasıyla dünyanın en kirli havasına sahip ülkesi olarak kaydedildi.

Yeni yayımlanan bir rapora göre, Pakistan’ın 2025 yılında dünyanın en kirli ülkesi olduğu aktarıldı. Havadaki zararlı parçacıkların, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sınırın 13 katına kadar ulaştığı ifade edildi.

Araştırmada, dünya genelinde ölçüm yapılan ülkelerin büyük çoğunluğunun sağlıklı hava standartlarını karşılayamadığı belirtildi.

KÜRESEL TABLO ENDİŞE VERİYOR

Raporda, toplam 143 ülke ve bölgenin 130’unun hava kalitesi sınırlarını aşarak güvenli seviyelerin üzerinde kaldığı ifade edildi.

En kirli ülkeler listesinde Pakistan’ı Bangladeş ve Tacikistan’ın takip ettiği aktarıldı.

Ayrıca dünyanın en kirli şehirlerinin büyük bölümünün Hindistan, Pakistan ve Çin’de bulunduğu belirtildi.

Hava kalitesinde, yalnızca dünya genelindeki şehirlerin yüzde 14’ünün güvenli sınırlar içinde kaldığı ifade edildi.

VERİLER EKSİK, RİSK DEVAM EDİYOR

Raporda bazı ülkelerde veri eksikliği yaşandığı ve bunun sonuçları etkileyebileceği belirtildi. Özellikle bazı bölgelerde ölçüm verilerinin kesilmesinin, gerçek tabloyu tam olarak yansıtmayabileceği ifade edildi.

Uzmanlardan birinin, “Veri kaybı, kirlilik seviyesinde düşüş varmış gibi görünebilir ancak gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan bazı ülkelerde hava kirliliğinde düşüş gözlendiği ancak bunun büyük ölçüde hava koşullarındaki değişimlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Buna rağmen, küresel ölçekte hava kirliliğinin hala ciddi bir sorun olmaya devam ettiği vurgulandı.

