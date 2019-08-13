



İSTANBUL (AA) - Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 97 kiloda milli sporcu Feyzullah Aktürk, bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler serbest stil 97 kiloda milli sporcu Feyzullah Aktürk, Çinli rakibi Reheman Rusidanmu'yu sayı tuşuyla 11-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Serbest stilde bronz madalya müsabakalarına çıkan diğer Türk güreşçilerden 65 kiloda Ahmet Salim Yiğit ve 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ise rakiplerine yenildi.





- Paşa Ekrem Karabulut bronz madalya maçına çıkacak





Milli sporcu Paşa Ekrem Karabulut, 125 kilo yarı finalinde ABD'li Mason Mark Parris'e yenildi.

Paşa Ekrem, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

Türk sporculardan 74 kiloda Abdülvasi Balta ve 92 kiloda Polat Polatçı, repesaj mücadelesi verecek.

Mısırlı Elkoumy'i sayı tuşuyla yenen Abdülvasi, yenildiği Japon rakibi Jintaro Motoyama finale yükseldiği için repesajda Avusturyalı Simon Marchal ile karşılaşacak. Milli sporcu, rakibini yenerse Hint Parveen Malik ile karşı karşıya gelecek.

Macar Vegh'i sayı tuşuyla yenen Polat Polatçı ise yenildiği Rus rakibi Bagaev finale yükselince repesajda İranlı Ali Reza Abdollahi ile mücadele etme hakkı kazandı. Milli güreşçi, rakibini yenerse Azerbaycanlı Hamzatov ile karşılaşacak.





- Kadınlar müsabakaları başlıyor





Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları yarın başlayacak.

Türkiye adına ilk gün mindere çıkacak güreşçiler ve rakipleri şöyle:

50 kilo Zehra Demirhan - Çinli Zhong



55 kilo Elmira Kamaloğlu - Kanadalı Virjine Kaze Gasgon



59 kilo Elmas Çelik - Ukraynalı Kateryna Zelenyk

68 kilo Kadriye Aksoy - Moğol Elgerme Enshkank



76 kilo Mehtap Gültekin - Çinli Qian Jiang