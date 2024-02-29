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Gündem Dünya Gazze'yi takip ederken siyonistlerden Kudüs hamelesi!
Gündem

Dünya Gazze'yi takip ederken siyonistlerden Kudüs hamelesi!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 23:01:00 - 2024-02-29 23:17:52
Dünya Gazze'yi takip ederken siyonistlerden Kudüs hamelesi!

7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırılar aralıksız sürerken siyonist İsrail Kudüs'ü kendi toprağı ilan etti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşılan mesajda, Kudüs'ün doğusunda 2 bin 640 dönüm toprağın "devlet arazisi" ilan edildiği belirtildi. El konulan arazilerin Ebu Dis ve El-Ayzeriyye beldeleri arasında yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu toprakların devlet arazisi ilan edilmesinin, Maale Adumim Yahudi yerleşim birimini genişletmeye yönelik son derece tartışmalı E1 planının bir parçası olabileceği öne sürüldü.

Filistin topraklarındaki en büyük Yahudi yerleşim projelerinden biri olarak kabul edilen E1 planının, Kudüs'ün doğusundaki "Maale Adumim" yerleşimini binlerce yerleşim birimi aracılığıyla Batı Kudüs'e bağlaması hedefleniyor.

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