Dünya Gazetesi, yazılı basına veda ettiği iddialarını yalanladı
Dünya Gazetesi'nin, ekonomik sıkıntılar, artan maliyetler, ithal kâğıt fiyatlarındaki yükseliş sonrasında, gazetenin basılı yayınına son vererek sadece internet ortamında yayınını sürdürme kararı aldığı yönünde çıkan iddialar, resmi bir açıklamayla yalanlandı.15 Ekim 2018 Pazartesi 11:14
Dünya Gazetesi, artan maliyetler nedeniyle yazılı basına son verdiği iddiaları yalanladı.
Gazeteden yapılan resmi açıklamada, yazılı basına veda edildiği yöyünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, söz konusu haberleri yapanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağı belirtildi.
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