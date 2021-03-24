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Spor Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları açıklandı
Spor

Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları açıklandı

Fenerbahçe 65'inci, Beşiktaş 79'uncu, Galatasaray ise 111'inci sıradan listeye girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:07:00 -
Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları açıklandı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya futbolunda 2011-2020 yılları arasındaki en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste hazırladı.

Listenin zirvesinde, bu yıllar arasında 2877 puan toplayan İspanya temsilcisi Barcelona yer alırken, rakibi Real Madrid 2782 puanla ikinci, Almanya temsilcisi Bayern Münih ise 2594,5 puanla üçüncü oldu.

Listede, Süper Lig'den 3 takıma yer verildi. Fenerbahçe 1310 puanla 65'inci, Beşiktaş 1229 puanla 79'uncu, Galatasaray ise 1104,5 puanla 111'inci sırada yer aldı.

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