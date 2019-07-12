0553 313 94 23

Dünya Eskrim Şampiyonası'na doğru

- Macaristan'da 15-23 Temmuz'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi 10 milli eskrimci temsil edecek

12 Temmuz 2019 Cuma 13:08
Dünya Eskrim Şampiyonası'na doğru


ANKARA (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 15- 23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu açıklandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımda kılıç branşında 6, flörede ise 4 sporcu madalya mücadelesi verecek.

117 ülkeden 1056 eskrimcinin mücadele edeceği organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma açısından büyük önem taşıyor.

Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve kategorileri şöyle:

Erkekler flöre: Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu, Engin Batuhan Menküer

Kadınlar flöre: İrem Karamete

Erkekler kılıç: Enver Yıldırım, Hakan Yıldırım

Kadınlar kılıç: Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse

Kadınlar kılıç takım: Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:08
  1. Budapeşte
  2. Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası
  3. Deniz Selin Ünlüdağ
  4. Engin Batuhan Menküer
  5. Enver Yıldırım
  6. ESKRIM
  7. evfik Burak Babaoğlu
  8. Fatma Zehra Köse
  9. Hakan Yıldırım
  10. Iryna Shchukla
  11. İrem Karamete
  12. Martino Minuto
  13. Nisanur Erbil
  14. Türkiye Eskrim Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'ın tanıtımı için birleştiler!
    1. Diyarbakır'ın tanıtımı için birleştiler!
    2. Şoförsüz traktör ile tarlayı sürdü
    3. Zonguldak’ta deniz yağmurun ardından..
    4. Boz ayıların buzlu meyve kokteyli keyfi
    5. Rigas, Yeni Malatyaspor’un rakibi..
    6. ILO ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri..
    7. Irak 44 askerin kemiklerini İran’a..
    8. Dünya Eskrim Şampiyonası'na doğru
    9. İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi
    10. Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin..
    11. Darbeci Hafter gözünü oraya dikti
    12. Piyasalarda gün ortası
    13. Konya'da foseptik çukuruna düşen 5..
    14. Çavuşoğlu-Cassis ortak basın toplantısı
    15. Malatya’da kurban kesim kursu
    16. Engelliler ile gaziler, 15 Temmuz..
    17. Kamerun ordusundan ayrılıkçılara..
    18. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    19. Nemrut Tahtı’nın yakınındaki kaçak..
    20. Cuma hutbesi: 15 Temmuz'u anmak..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!