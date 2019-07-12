Dünya Eskrim Şampiyonası'na doğru - Macaristan'da 15-23 Temmuz'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi 10 milli eskrimci temsil edecek



ANKARA (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 15- 23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu açıklandı. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımda kılıç branşında 6, flörede ise 4 sporcu madalya mücadelesi verecek. 117 ülkeden 1056 eskrimcinin mücadele edeceği organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma açısından büyük önem taşıyor. Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve kategorileri şöyle:

Erkekler flöre: Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu, Engin Batuhan Menküer Kadınlar flöre: İrem Karamete Erkekler kılıç: Enver Yıldırım, Hakan Yıldırım Kadınlar kılıç: Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse Kadınlar kılıç takım: Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.