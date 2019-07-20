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Dünya Eskrim Şampiyonası

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada altın gün maçları yapıldı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:35
Dünya Eskrim Şampiyonası


BUDAPEŞTE (AA) - Dünya Eskrim Şampiyonası'nda kadınlar kılıç kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ ile erkekler flörede yarışan Martino Minuto piste çıktı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.

Milli sporcu Fatma Zehra Köse son 64 müsabakasında Rumen rakibi Andreea Lupu'yu 15-4 yenerek son 32 turuna yükseldi. Zehra, son 32 müsabakasında Macar sporcu Anna Marton'a yenilerek şampiyonayı 29'uncu sırada tamamladı.

Aynı kategoride mücadele eden milli sporcu Iryna Shchukla şampiyonayı 46'ncı, Deniz Selin Ünlüdağ ise 62'nci sırada bitirdi.

Erkekler flörede mücadele eden milli sporcu Martino Minuto ise son 64'te karşılaştığı Danimarkalı sporcu Thomas Lerche Berg'e 15-12 mağlup olarak şampiyonayı 50'nci sırada tamamladı.

Organizasyon kapsamında 22 Temmuz'da takım müsabakalarında Iryna, Deniz Selin, Nisanur ve Fatma Zehra'dan oluşan Kadınlar Kılıç Milli Takımı piste çıkacak.

Dünyanın 117 ülkesinden bini aşkın eskrimcinin yer aldığı organizasyon, 23 Temmuz'da sona erecek.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:35
  1. Dünya Eskrim Şampiyonası
  2. Fatma Zehra Köse
  3. Macaristan

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