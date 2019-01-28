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'Dünya düzdür' diyen dernekten flaş açıklama: İspatlayacağız

Adana'da geçtiğimiz yıl kurulan ve dünyanın düz olduğunu savunan Düz Dünya Derneği, 'Düz Dünya' adı için patent başvurusu yaptı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:56
'Dünya düzdür' diyen dernekten flaş açıklama: İspatlayacağız

Adana'da geçen yıl kurulan ve dünyanın yuvarlak olmadığını savunan Düz Dünya Derneği, 'Düz Dünya' adı için marka patent başvurusu yaptı.

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan ile bazı yakın görüşlü kişiler tarafından kurulan Düz Dünya Derneği 1. yaşını kutladı. Dernek, dünyanın küre, geoid ya da yuvarlak olmadığını savunuyor.

Seyhan ilçesindeki Tepebağ Mahallesi'nde bulunan dernek ofisinin tabelası önünde vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiğini belirten Özkan, daha büyük bir binaya taşınıp, bir bilim merkezi kuracaklarını söyledi.

"Otellerde konferans vereceğiz"

Düz Dünya Teorisi'ni daha da ciddileştirmek adına "Düz Dünya" adı için marka patent başvurusu yaptıklarını kaydeden Özkan, "Yaklaşık iki ay sonra süreç belli olacak. Düz Dünya ismi marka olacak. İnsanlar konferanslar düzenlememizi istiyor. Teorimize ilgi gösterip dinleyenler de var, dalga geçenler de. Sadece Adana değil Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerden de çok sayıda mesaj alıyoruz, yoğun ilgi var. Yapılacaklar listemiz hazır. Çok yakında otellerde Düz Dünya Teorisi'ni anlatacağımız konferanslar vereceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:56
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Adana
  5. Düz Dünya Derneği

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