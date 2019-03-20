0553 313 94 23

Dünya Down Sendromlular Günü etkinliklerle kutlanacak

Üsküdar Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde bir takım etkinlikler yapacağını belirtti.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:34
Dünya Down Sendromlular Günü etkinliklerle kutlanacak

Üsküdar Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler down sendromlu gençlerin görev aldığı ve bu yıl 3. yaşını kutlayan Tebessüm Kahvesi’nde düzenlenecek.

Okan Karacan'ın sunuculuğunu üstlendiği, Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliğiyle "Engelsiz Sanat" temasıyla yapılacak program, down sendromlu çocuklar ve ailelerini bir araya getirerek, sosyalleşme imkanı sağlamayı amaçlıyor.

Rapçi Eypio ile Doğukan Manço'nun da performans sergileyeceği programda ayrıca çocuklar için fotoğraf sergisi, keman resitali, ebru, kaligrafi, ahşap boyama, folklor gösterisi, mangala turnuvası, ok atma gibi etkinlikler de yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:34
  1. Dünya Etnospor Konfederasyonu
  2. "Engelsiz Sanat"
  3. Üsküdar Belediyesi
  4. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekinci’den torpil çıkışı
    1. Ekinci’den torpil çıkışı
    2. Bakliyat sektörü bu zirvede buluştu
    3. Eski Yargıtay üyesine 7 yıl 6 ay hapis
    4. IPARD II 5. Başvuru Çağrı Proje..
    5. Erkek arkadaşı tarafından vurulan..
    6. "Vatandaşımız imama küfreden, ezanı..
    7. ESOGÜ ile TİKAV arasında işbirliği..
    8. Bakan Kasapoğlu, Riva'da iki okulun..
    9. Başkan Can’ın Nevruz Bayram’ı mesajı
    10. BM'den ABD'nin Venezuela..
    11. Konya’da doktoru darp eden şahıs..
    12. Derste kalp krizi geçiren öğretmen..
    13. Alanya’da cinsel saldırı iddiasına 10..
    14. Arazi yüzünden komşusunu öldüren..
    15. "Boğaziçi'ndeki Hindistan" festivali..
    16. Kaçak sigaraya sıkı takip
    17. Zabıta öğrencileri bilgilendiriyor
    18. Uyuyan kişinin boğazına bıçak dayayıp..
    19. Devrilen kepçenin altında kalan kişi..
    20. Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne..
    21. Malatya Ticaret Borsası
    22. Bisiklet almak için kimi tribünden..
    23. Tartıştığı şahsı sırtından bıçakladı
    24. Cezayir'de iktidar partisinden halk..
    25. Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın..
    26. Çarşı ve mahalle bekçileri oto..
    27. Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı..
    28. Sönmez Grubu Bursa Emniyetini..
    29. Terör mağdurları için yapılan..
    30. 24 mültecinin can verdiği tekne..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"