Dünya Doktorları Derneği'nden "Dünya Gönüllüler Günü" mesajı

İSTANBUL (AA) - Doğal afet ve insani krizlerden etkilenen insanların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten Dünya Doktorları Derneğinin Başkanı Hakan Bilgin, bireyleri gönüllü olmaya yönlendirmek için tüm kişi ve kurumların bir arada hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Dünya Doktorlar Derneği, 1985'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak, gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla başlattığı 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı.

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede Dünya Gönüllüler Günü'nün kutlandığını belirterek, "Gönüllülüğün teşvik edilmesi ve bireyleri yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için tüm kişi ve kurumların bir arada hareket etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gönüllü bir yardım kuruluşu olan derneğin doğal afet ve insani krizlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla 2015'te kurulduğunu anlatan Bilgin, ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla koordineli projeler yürütüldüğünü, profesyonel ve gönüllü ekiplerle krizlere müdahale edip sağlık hizmetlerine erişimi arttırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Bilgin, derneğin sağlık eğitimi, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, sağlık kuruluşlarının güçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini ifade ederek, derneğin sağlık alanında faaliyet gösteren ve 16 ülkede kurulu uluslararası bir insani yardım ağı olan Doctors of the World ağının bir üyesi olduğu bilgisini verdi.

- Türkiye'de ve Suriye'de mülteci ve sığınmacılara yardım ediliyor

Hakan Bilgin, insan haklarının etkin şekilde korunmasını sağlamak, toplu halde yaşayan ve maddi olanağı olmayan şahıslara sağlık hizmeti sunmak, mültecilerin, vatansızların, sığınmacıların, ülkelerinde koruma bulamayanların evrensel ve etkili bir şekilde tedavi olabilmeleri için çalıştıklarını belirterek, "Özellikle Kovid-19 döneminde yardım, dayanışma ve gönüllüğün değeri bir kez daha anlaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Doktorları Derneği, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Biriminin finansmanı ile Türkiye'de ve Suriye'de mülteci ve sığınmacılara yardımcı oluyor. Dernek ayrıca İstanbul, İzmir ve Hatay'da Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezlerinin yanı sıra Zeytindalı Harekatı Bölgesi'nde birinci basamak sağlık hizmetleri ve psikososyal destek hizmetleri faaliyetlerini yürütüyor.











