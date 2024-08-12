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Dünya Dünya diken üstünde! Zaporijya Nükleer Güç Santrali soğutması alevler içinde kaldı
Dünya

Dünya diken üstünde! Zaporijya Nükleer Güç Santrali soğutması alevler içinde kaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 00:52:00 -

Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’nin bulunduğu bölge alevler içinde kaldı.

Radyasyon seviyesinin normal olduğunu aktaran Balitsky, santralde patlama tehdidinin söz konusu olmadığını ifade ederek, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini açıkladı. Ukrayna ise, Rusya’nın saldırı iddialarını reddetti.

“YANGIN ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ’NDE DEĞİL”

Yangına ilişkin Ukrayna tarafından açıklama yapılmıştı. Nikopol Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Yevhen Yevtushenko, “Lütfen sakin olun. Yangın Zaporijya Nükleer Santrali’nde değil. Belki de bu bir provokasyon ya da eski rezervuarın sağ kıyısındaki yerleşim yerlerinde panik oluşturma girişimidir. Şu anda Zaporijya Nükleer Santrali işgal şartları altında mümkün olduğunca normal bir şekilde çalışmaktadır" ifadelerini kullanmıştı. Yevtushenko, yapılan son gözlemlerin radyasyon seviyesinin izin verilen normlar dahilinde olduğunu açıklamıştı.

“RUS İŞGALCİLER ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ TOPRAKLARINDA YANGIN ÇIKARDILAR”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Nikopol'den aldığımız bilgiye göre Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeydedir. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değildir ve olamaz. Rusya, ele geçirdiği ilk günden bu yana Zaporijya Nükleer Santrali’ni sadece Ukrayna'ya, tüm Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullanmaktadır. Dünyanın tepki vermesini, UAEA'nın tepki vermesini bekliyoruz. Rusya bundan sorumlu tutulmalıdır. Sadece Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali üzerindeki kontrolü normale dönüşü ve tam güvenliği garanti edebilir” demişti.
Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali’nin soğutma kulesinin içindeki lastik yığınını ateşe verdiği öne sürülmüştü.
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Kaynak: AA

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