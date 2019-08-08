0553 313 94 23

Dünya devlerinden 'TL' uyarısı! 'Dolar 4,70'e düşecek'

JP Morgan, Deutsche Bank ve Societe General gibi dünya çapında bankalar, doların 4,70'e kadar düşeceği yönünde tahmin yaptı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
Dünya devlerinden 'TL' uyarısı! 'Dolar 4,70'e düşecek'

İhracat, turizm ve yerli üretimde rekor üstüne rekor kırılırken, Türk lirası 4 ayın zirvesine çıktı. Dünyaca ünlü ekonomistler, 'TL alın' çağrısı yaparken, dolar 10 lira olacak’ yaygarası koparan kriz tellalları yine yanıldı. Dünya devi bankalar dolar/TL'nin 4,70'e kadar düşeceği tahmininde bulundu.

Geçen yıl ağustostaki kur saldırısının ardından güçlü toparlanan Türkiye ekonomisi, ‘Türkiye batıyor’ yaygarası koparan kriz tellallarına rağmen dengelenme sürecini başarıyla sürdürüyor. Bu başarının en önemli göstergesi ilk yarı verileri oldu. Bu dönemde güven endeksleri yükselirken, turizm gelirleri rekor kırdı. Cari açık yüzde 63 geriledi. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen 21 milyon turistten, 12.6 milyar dolardan fazla gelir sağlandı. Turizm ve cari denge verileri, başarılı dengelenmenin en önemli göstergesi oldu.

Doların tahtı sallanıyor

Bu verilerden güç alan ve Merkez’in faiz kararının ardından yükselişe geçen Türk lirası da 4 ayın zirvesine çıktı. ‘Dolar alın’ diyen krizcilerin raporları tepetaklak oldu, dünyaca ünlü ekonomistlerden peş peşe, ‘TL alın’, ‘doların tahtı sallanıyor’ açıklamaları geldi. İlk rapor, ABD’li yatırım bankası JP Morgan’dan geldi. Kurumun baş ekonomisti, ‘doların hakimiyeti sona eriyor’ başlıklı yazısıyla yatırımcılarını uyardı. Doların, orta vadede değer kaybedeceğinin altını çizdi.

TL alan kazanacak

Diğer bir açıklamada Alman finans devi Deutsche Bank’tan geldi. Kurum, ‘TL alın’ çağrısı yaptı. Deutsche Bank, Türk lirasında boğa tutumuna devam ettiklerini, ayrıca TL – rand paritesindeki yükselme için daha çok alan bulunduğunu, bu nedenle TL alınması, rand satılması konusundaki hedeflerini de revize ederek 2.70’den 2.80’e çıkarttıklarını bildirdi. Banka, 2019’un üçüncü çeyreklik döneminde, Türkiye’nin cari fazla verebileceği, bu durumun kırılganlığı azaltacağı tahmininde bulundu.

Türkiye'ye güvenen kazandı

Geçtiğimiz günlerde son bir yıldaki gelişmeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımlara dikkati çekmişti: “Mayıstan bu yana 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişi var. Türkiye'ye güvenen yatırımcı kazandı. Türkiye ekonomisi bu yıl pozitif büyüyecek. Yıl sonu hedefine yakınsayacak bir büyüme bekliyorum.”

4,70'e gerileyebilir

JP Morgan ve Deutsche Bank'tan sonra Fransız bankası Societe General de, müşterilerine doları satıp TL almalarını tavsiye etti. Societe General, kurun 4.70'e düşeceği tahmininde bulundu.

(Güneş)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
  1. dolar
  2. dolar düşecek
  3. dolar ne kadar

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat30 dk önce
    Bazı hakikatlerin dile getirildiği bir yer olduğu için. Kağıt para sistemi küfür ve Allahtan sakınmama sonucu ortaya çıkmış pislik içindeki bir sistemdir. Paranın başka bir para ile alınıp satılması haramdır Altının kağıt ile alınması ve müslümanın emeğinin bu basılmış kağıda dönüştürülmesi alım satım farkı hepsi pisliktir Abd gibi pislik ülkelerin elinde gerçekle birebir kalıplar olabilir gizli servislerin tüm dünyaya ait pasaportları taklid edebildiği açıklanmıştır Parayıda taklid ederler senide satın alırlar Ama önemli olan Allahtan sakınmak ve ticarettede peygamberi örnek almaktır Ağırlık bazlı altın kullanılmıştır dün 1 belli ağırlıktaydı bugünde aynı ağırlıkta o ancak helal bir ticaret ve fakirin hakkının verilmesiyle kazanca dönüşür Helal ticaret böyledir
  • osmanosman34 dk önce
    bu kurlarla ihracat beklemeyin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği
  1. Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı..
  2. İstanbul’u Kocaeli’ne bağlayacak Gebze..
  3. Turgutlu’da çocuklar ’Masal Bostanı’..
  4. Hayvan pazarında bayram yoğunluğu
  5. Trabzon’da turist ishali paniğe neden..
  6. İzmir’de deprem son dakika kaç..
  7. Beşiktaş'tan transfer bombası Riza..
  8. Öğretim üyelerinin akademik..
  9. İzmir’de korkutan deprem
  10. Erbil saldırısının planlayıcılarına..
  11. Sevimli dostlar sıcak yuvalara..
  12. Tehditlere rağmen Türkiye kazandı
  13. SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık..
  14. Belediye hizmet araçları uydudan takip..
  15. Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim..
  16. Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı
  17. 6 yaşındaki çocuğa içinde 13 bin TL..
  18. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün..
  19. Filistin Taekwondo Milli Takımı..
  20. Eminevim-İstanbul Sabahattin Zaim..
  21. Galatasaray'dan sürpriz stoper..
  22. Yemen'de kuzeylilerin güneyden..
  23. Erbil saldırısının planlayıcılarından..
  24. Adaylar önce ‘devlet’ dedi! Dolulukta..
  25. Tayvan’daki deprem korkuttu
  26. Diyarbakır’ın saklı güzellikleri..
  27. Çocukların yaşamlarına dokunmaya devam..
  28. Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası
  29. "İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin..
  30. Akdeniz Üniversitesine yoğun ilgi,..
CHP'de bir torpil skandalı daha!
CHP'de bir torpil skandalı daha!
Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

Günün Karikatürü

08 Agustos 2019
Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru