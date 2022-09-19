Dünya devleri kapımızı çalmaya başladı! Türkiye'ye dolar yağabilir, tamı tamına 35 milyar dolar...

Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri. Kendine yeterlilik Çin'de yüzde 46, Almanya'da yüzde 78, ABD'de yüzde 88 iken bu oran Türkiye'de yüzde 136. Fındıkta, kirazda, incir ve kayısı üretiminde dünya lideriyiz. Ancak bazı ürünlerdeki ihracat miktarı istenen seviyede değil. Örneğin; taze sebze ve meyvede toplam ihracatımız 3-3.5 milyar dolar seviyesinde. Hollanda'da ise bu rakam 100 milyar doları aşıyor.

Uzmanlara göre; ihracat pazarlarında etkili olunamamasının bir kaç nedeni var. Ürün çeşitliliği yetersiz olması, ilaç kalıntısı içermeyen üretimin sınırlı olması ve en büyük ihracat pazarlarımızdan Avrupa'da İspanya, Hollanda, İtalya gibi ülkelerin pazara hakim olması en önemli nedenler olarak sıralanıyor. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren doğalgaz krizi nedeniyle Avrupalı çiftçilerin üretimden vazgeçip seraları kapatması pazarda dengeleri değiştirmiş durumda. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tropikal meyve üreticisi Mustafa Ezici ve Almanya'da yaklaşık 40 yıldır yaş sebze-meyve ihracatı yapan iş insanı Mirbey Adam, Türkiye'nin potansiyelinin avantaja çevirebileceğini söyledi.

35 milyar dolar hayal değil

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Savaşın etkilerinin en çok hissedildiği Almanya'ya dikkat çeken Mirbey Adam, Hollanda, İspanya ve Belçika'da yüzde 30-40'lık üretim kaybı olduğuna dikkat çekerek, "Avrupa'da üretim düşünce zincir marketler açığı kapatmak için Türkiye'deki üreticilere yöneldi. Şimdiden kontratlar dahi imzalandı. 1 yıldır ulaşamadığımız market sahibi şimdi bizden ürün istiyor. Türkiye'nin elinde müthiş bir fırsat var. Bu kışı iyi değerlendirirsek 3.5 milyar dolarlık sebze-meyve ihracatımızı rahatlıkla 10 milyar dolara çıkarabiliriz. 2 yılda sadece bu iki kalemde 35 milyar dolarlık ihracatı yakalamamız hiç de zor değil" şeklinde konuştu

Mango üretimi

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise mangoda üreticilerin dönüm başına 500 bin lira kazanç sağlayabildiğini söyledi. Göktepe, "Şu anda üretim maliyeti dönüm başı 50 bin lira, gerisi kâr. Mersin ve Antalya da orman vasfını yitirmiş araziler tarıma açılmalı. Buralara mango, avokado, ejder meyvesi ve diğer tropik meyve fidanları dikilmeli. Türkiye 10 yılda 10 milyar dolarlık tropik meyve ihraç edebilecek potansiyele ulaşabilir" dedi. Göktepe, "15 Eylül 'de örtüaltı muz seralarında yatırım kredisinin sonlandırıldığını hatırlatarak, "Devletin örtüaltı mango üretimi için 10 milyon TL ye kadar sübvansiyonlu kredileri devam ediyor. Yatırımcılar mango serası yatırımı yapabilir" dedi.

Sertifikalı tohumda destekler artıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkarılacağını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, "Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi daha da artırmak amacıyla başta buğday ve arpa olmak üzere hububat ürünlerinde sertifikalı tohum kullanım desteğini iki katının da üzerine çıkarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.