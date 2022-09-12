Dünya devleri çareyi Türkiye'de buldu

Çiple başlayan ve hammadde tedarikinin yanı sıra lojistikle süren otomotivdeki krizler silsilesi Türkiye'nin değerini daha da artırdı. Geçtiğimiz yıl 12,7 milyon adet üretime imza atan Avrupalı otomotiv markaları arzda alarm vermeye başladı. Otomotiv ve parça ihtiyacını enerji krizi olmayan ülkelerden karşılamaya yönelen Avrupa, Türkiye otomotiv sektörünü hareketlendirmeye başladı.

Otomotivde eksik arzı Türkiye karşılayabilir

Geçtiğimiz yıl 1,3 milyonluk otomotiv üretimi yapan Türkiye'nin kapasite kullanım seviyesi ise yüzde 64 seviyesinde kaldı. Avrupa'daki enerji kriziyle birlikte bu soruna sahip olmayan Türkiye'nin otomotiv üretim kapasitesinde yüzde 100'e yaklaşması hedefleniyor.

Özellikle tedarik sanayisinde önümüzdeki üretim döneminde tam kapasite çalışılması amaçlanırken, kilogram değeri 6 dolar seviyesinde olan sektörde talep patlaması bekleniyor. Türkiye'nin mevcut kurulu kapasitesi ise tüm araç modellerinde 2 milyonu buluyor. Otomotiv sektöründe çalışan nitelikli işgücü ise 500 bin dolayında.

Rakamlar artan talebi doğruluyor

Avrupa'nın ihtiyacı olan lojistik, kalite ve enerjinin tümünü barındıran Türkiye'deki otomotiv rakamları da artan talebi doğruluyor. Tedarik sanayisinin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 7,4 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı.

Bitmiş otomotiv ihracatında ise 2021'e göre yine aynı dönemde yüzde 1,2 artış göstererek 11,5 milyar doları buldu. Toplam otomotiv sanayisindeki ihracat değeri yüzde 3,7 yükselişle ise 20 milyar dolara yaklaştı.

Avrupa 12,7 milyon araç üretimi yapıyor

Geçtiğimiz yıl 80 milyon adet üretim yapılan dünyada AB ülkelerinin payı ise 12,7 milyon adet oldu. Avrupa'da en çok üretim yapılan ülke 3,3 milyon araçla Almanya oldu. Almanya'yı 2 milyon 98 bin adetle İspanya, 1 milyon 351 bin araçla Fransa, 1 milyon 111 bin araçla Çekya, 1 milyon araçla Slovakya, 932 bin araçla İngiltere, 795 bin araçla İtalya, 439 bin araçla Polonya ve 420 bin araçla Romanya takip ediyor.

En büyük sıkıntıyı Almanya çekecek

Enerji krizinde en büyük sıkıntıyı otomotiv devi Almanya yaşıyor. Rusya'ya doğal gazda bağımlı olan ve enerjisinin yüzde 40'ını bu ülkeden temin eden ülkede otomotiv üretimin yüzde 40 daralması aynı oranda 1,3 milyon adet kayıp anlamına geliyor.

İngiltere'de ise batan enerji şirketleri sanayinin zayıflamasına davetiye çıkarıyor. AB, Rusya'dan geçtiğimiz yıl 155 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Bu ithalat AB'nin toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını karşıladı. Enerjinin de aynı doğrultuda çevrimle elde edildiği düşünüldüğünde kısıtlanacak üretimle 12,7 milyonluk otomotiv rakamının 5 milyon daha daralabileceğine işaret ediyor.