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Dünya devinin CEO'su tutuklandı

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın CEO'su Carlos Ghosn'a,vergi yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Japonya'da tutuklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:08
Dünya devinin CEO'su tutuklandı

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn, Japonya'da vergi yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Japon televizyon kanalı NHK, 64 yaşındaki Carlos Ghosn'un Tokya savcılığının kararıyla tutuklandığını duyurdu. Ghosn'un, Tokyo'da maaşını düşük göstermek suçlamasıyla savcılar tarafından sorgulandığı belirtildi.

Görevine son verilecek

Nissan şirketinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Ghosn'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve Üst Yöneticinin görevine son verileceği ifade edildi.

Kusurlu davranışlar tespit edildi

Kyodo'nun haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, Carlos Ghosn'un firma kazancının şahsi kullanımı dahil diğer kusurlu davranışlarının da tespit edildiği kaydedildi.

1999 yılında Nissan'a gelmişti

Ghosn, 1999 yılında Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001 yılında hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.

Volkswagen'i geride bıraktı

Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016 yılında Nissan-Renault'nun sermaye ortaklığına katıldı. Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.

Bu haberlerin ardından Renault grubunun hisseleri Paris borsasında yüzde 5,5 değer kaybetti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:08
  1. Japonya
  2. Japon
  3. Volkswagen
  4. Renault
  5. Nissan
  6. Kyodo
  7. Mitsubishi

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