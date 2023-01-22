Dünya devinden gururlandıran Bayraktar TB2 duyurusu
Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada ses getirmeye devam ediyor.
Dünyanın en önemli savunma şirketleri arasında yer alan Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2, dünyanın gündeminden düşmüyor.
Dünya devi çığır açan teknolojiler arasında gösterdi
Dünyanın en önemli teknoloji kurumlarından olan MIT Technology Review, sahada gösterdiği başarıyla sınıfının en iyisi olarak gösterilen Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır açan teknolojileri arasında gösterdi.
Bayraktar TB2 hakkında
Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir.
Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.
500 bin saattir göklerde
Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 500.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir.
Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.
Temel uçuş performans kriterleri
18,000 Feet Operasyonel İrtifa
27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
25.000 Feet Maksimum İrtifa
Gelişmiş özellikler
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Teknik özellikler
Haberleşme Menzili <300 km
Seyir - Maksimum Hız
70 knot - 120 knot
Faydalı Yük Kapasitesi 150 kg
Faydalı Yük - ISR
Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Ra
Faydalı Yük - Mühimmatlar
4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
Yakıt Kapasitesi / Tipi 300 Litre / Benzin
Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)
Maksimum Kalkış Ağırlığı 700 kg
Havada Kalış 27 Saat
Kanat Açıklığı 12 mt.
Yükseklik 2.2 mt.
Uzunluk 6.5 mt.
İtki Tipi 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor
Operasyonel - Maksimum İrtifa 18.000 feet - 25.000 feet