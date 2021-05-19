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Dünya Dünya devi üretimi durduruyor
Dünya

Dünya devi üretimi durduruyor

Japon otomobil üreticisi Toyota, çip sorunu nedeniyle önümüzdeki ay bazı bölgelerde üretimi durduracağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 10:14:00 -
Dünya devi üretimi durduruyor

Japon otomobil üreticisi Toyota, küresel yarı iletken çip tedarik sorunu sebebiyle haziran ayında ülke içindeki iki üretim hattını durduracağını açıkladı

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak.

Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.

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Yorumlar

transistörlü entegre devre kartları

.. mı demek istediniz? Haa, bir de jeep' e benzeyen her tip arabaya da 'cip' deyolaadı ya, undan didiydim yağğğnnii.
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Hade bee,

Jipi yapan çipi yapamaz mı? Saçma bence..
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