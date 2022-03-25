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Ekonomi Dünya devi kuruluştan yeni petrol öngörüsü
Ekonomi

Dünya devi kuruluştan yeni petrol öngörüsü

JPMorgan Chase & Co.’ya göre petrol talebinde düşüş önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde hissedilecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 11:48:00 -
Dünya devi kuruluştan yeni petrol öngörüsü

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ABD, kurumun Japonya ve Almanya dahil 31 üyesinin her birinin Rusya’dan gaz ithalatı konusunda “radikal” şekilde kesintiye gideceklerini bildirdiklerini açıkladı.

Birol, ajansın gerekmesi halinde daha fazla acil ham petrol stokunu serbest bırakmaya da hazır olduğunu belirtti. Kanada, petrol ve gaz ihracatını günlük 300 bin varile eşdeğer olacak şekilde artıracağını duyurdu.

Ancak JPMorgan Chase & Co.’ya göre petrol talebinde düşüş önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde hissedilecek.

Aralarında Natasha Kaneva’nın da olduğu JPMorgan analistleri, “Yüksek fiyatlar açık bir şekilde şu anda dünyadaki talebi düşüren tek faktör değil” dedi.

Petrol fiyatlarının halihazırda 100 doları aşmasının tüketicileri zorladığına işaret edilen raporda; Ukrayna-Rusya savaşı, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve Çin’deki Mmikron salgınının yüksek fiyatlardan daha fazla etki gösterdiğine işaret edildi.

JPMorgan ikinci çeyrek için petrol talebi tahminini günlük 1,1 milyon azalttı ve kalan iki çeyrek için öngörüsünü de yaklaşık 500 bin varil geri çekti.

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