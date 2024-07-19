Dünya devi kesintilerle boğuşuyor! Microsoft’tan flaş açıklama

"Hizmet Bozulması" başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişimlerinde sorunlar yaşadığını belirtti. Şirket, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiğini ve bu nedenle erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Microsoft'un açıklamasında, "Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz" denildi. Şirket, kesintinin neden olduğu rahatsızlık için özür dileyerek, kullanıcıların sabrını takdir ettiğini belirtti.

Microsoft'un hizmet kesintisi, birçok kullanıcı ve işletme için ciddi aksamalara yol açtı. Şirketin hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmesi, gelecekte benzer sorunların önlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.