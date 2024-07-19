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Teknoloji Dünya devi kesintilerle boğuşuyor! Microsoft’tan flaş açıklama
Teknoloji

Dünya devi kesintilerle boğuşuyor! Microsoft’tan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:00:00 -
Dünya devi kesintilerle boğuşuyor! Microsoft’tan flaş açıklama

ABD'li teknoloji devi Microsoft, yaşanan hizmet kesintilerinin ardından "hafifletici önlemler" aldığını duyurdu. Şirket, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) yayınladığı bir gönderide, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" ifadelerine yer verdi.

"Hizmet Bozulması" başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişimlerinde sorunlar yaşadığını belirtti. Şirket, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiğini ve bu nedenle erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Microsoft'un açıklamasında, "Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz" denildi. Şirket, kesintinin neden olduğu rahatsızlık için özür dileyerek, kullanıcıların sabrını takdir ettiğini belirtti.

Microsoft'un hizmet kesintisi, birçok kullanıcı ve işletme için ciddi aksamalara yol açtı. Şirketin hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmesi, gelecekte benzer sorunların önlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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