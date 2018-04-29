Dünya devi iman gücüyle oynuyor

Şampiyonlar liginde ilk dörde kalan ve final için favori gösterilen İngiliz takımı Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, önemli açıklamalar yaptı. Takımdaki Müslüman oyuncular hakkında bilgi veren Klopp, "Emre Can, Mane ve Salah, her maç öncesinde abdest alıyor. Bu takım için bir ritüel oldu. Onların hazır olması için biz de soyunma odasına 1-2 dakika erken geliyoruz. Kimse çıkıp 'Niye onları beklemek zorundayız?' demiyor. İdeal bir dünyada işler böyle yürür" ifadelerini kullandı.

Liverpool'lu taraftarların, Salah'ın performansı sonrası tribünlerde "Biz de Müslüman olacağız" şeklinde tezahürat yapılmasıyla ilgili görüşünü de belirten Klopp, "Bu harika. Tam da buna ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Salah'ın Liverpool taraftarı üzerinde büyük bir etkisi var. O fantastik bir çocuk. Eğlence, dostluk ve sevgi dolu bir insan" diye konuştu.