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Dünya devi Barcelona'dan bomba paylaşım! Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür...

İspanya'nın dev kulüplerinden Barcelona sosyal medya hesabı üzerinden Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

09 Aralık 2018 Pazar 14:05
Dünya devi Barcelona'dan bomba paylaşım! Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür...

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdlkadir Ömür, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda "İzlemeye doyamadığın oyuncu? , Kiminle aynı takımda oynamak isterdin? , Seni en çok ne büyüler? ve Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu?" sorularına Barcelona'lı yıldız Lionel Messi'nin adını vermişti.

Barcelona Türkiye Twitter hesabı ise bu yorumların paylaşıldığı bir tweeti alıntılayarak "Trabzonspor'un genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ün Messi hayranlığı görülmeye değer!" notunu paylaştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:05
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  2. Trabzonspor
  3. Abdulkadir Ömür
  4. Messi
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